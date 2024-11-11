غادة عبد الرازق في جلسات مكثّفة استعداداً لـ”شباب امرأة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت الشركة المنتجة لمسلسل “شباب امرأة” الذي من المقرر أن تخوض به الفنانة غادة عبد الرازق السباق الدرامي الرمضاني المقبل في عقد جلسات تحضير مع بطلة ومخرج العمل لوضع اللمسات النهائية على تفاصيل المسلسل، كما تم البدء في بناء بعض الديكورات الخاصة بالعمل في الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك لتحديد موعد للبدء بالتصوير في أقرب وقت.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل غادة عبد الرازق “شباب امرأة” قد حلّت كل المشكلات التي تخلّلت العمل خلال الفترة الماضية، ومنها اعتذار المخرجة نادين خان عن عدم إخراج المسلسل، حيث تعاقدت مع المخرج الشاب أحمد حسن ليتولى المهمة.

المسلسل مأخوذ عن قصة “شباب امرأة” لأمين يوسف غراب، وتم تقديمها في فيلم أصبح من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وأدت دور البطولة فيه: الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد… وهو من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف.

وتدور أحداث المسلسل حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل تسجيل ابنها في كلية العلوم، وعندما يصل إلى القاهرة يستأجر غرفة في منطقة القلعة من امرأة متسلّطة تُفتَن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، وبسبب هذا يتعثر في دراسته وتتدهور صحته، وتتوالى الأحداث… وفي هذا الوقت تساعده فتاة يعرفها هي ووالدها منذ الصغر في التخلص من مظاهر الفساد التي يعيش فيها، كما يقدّم له والدها النصيحة بالابتعاد عن المرأة، إلا أنها تكيد له المكائد في محاولة منها لتبقيه معها.