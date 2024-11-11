يسرا تعتذر عن المشاركة في افتتاح “مهرجان القاهرة السينمائي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كتبت الفنانة الكبيرة يسرا عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” منشوراً اعتذرت فيه عن عدم حضور افتتاح الدورة الـ45 من “مهرجان القاهرة السينمائي الدولي”.

وقالت يسرا في منشورها: “أعتذر بشدة عن عدم تمكّني من حضور افتتاح الدورة الـ45 من “مهرجان القاهرة السينمائي الدولي”، مهرجان بلدي الذي أفتخر به كثيراً”. وأضافت: “وأعتذر لرئيس المهرجان الأستاذ العزيز حسين فهمي لعدم حضوري وأوعده بحضور حفل الختام لأنني للأسف ارتبطت بحدث منذ 6 أشهر يتطلب حضوري ولم أتمكّن من الاعتذار عنه”.

واختتمت يسرا المنشور بالقول: “بالتوفيق للجميع ولكل مَن شارك في هذا الحدث الرائع”.

من ناحية أخرى، حرصت يسرا على نعي والدة الفنان أحمد مكي التي رحلت عن عالمنا السبت الماضي، بعد صراع مع المرض، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي في منصة “X”: “خالص عزائي للفنان أحمد مكي في وفاة والدته، تغمّدها الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان”.

وكان أحمد مكي قد أعلن عن وفاة والدته، عبر حسابه الخاص في “فيسبوك”، حيث كتب: “سبحان مَن له الدوام، توفيت اليوم أمي (حورية محمد جمال الدين شاكر)، أرجو منكم الدعاء لها بالرحمة”. وأضاف: “اللّهم اغفر لها وارحمها وعافها واعفُ عنها، وأكرم نزلها، اللّهم أبدلها داراً خيراً من دارها وأهلاً خيراً من أهلها وأدخلها الجنة برحمتك وأعِذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، يا أرحم الراحمين”.