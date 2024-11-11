إطلاق الموقع والتطبيق الإلكتروني لجوائز “صنّاع الترفيه” لتوثيق محتوى أعوام من الإبداع

أُطلِق الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بجوائز صنّاع الترفيه (Joy Awards)، ليصبحا منصة متكاملة تُبرز مسيرة هذا الحدث المميز في منطقة الشرق الأوسط.

يأتي هذا الإطلاق ضمن التحضيرات لحفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه ٢٠٢٥، حيث سيكون التطبيق هو الوسيلة الوحيدة المتاحة للجمهور للتصويت والترشيح لنجومهم المفضلين.

يوفر الموقع والتطبيق، المتاحان باللغتين العربية والإنجليزية، محتوى ثريًا يتضمن نتائج الجوائز، الصور، والمعلومات عن الدورات السابقة. ويتيح التطبيق، بشكل حصري، للجمهور فرصة المشاركة الفعّالة من خلال ترشيح وتسمية النجوم والأعمال الفنية في فئات السينما، الموسيقى، المسلسلات، الإخراج، الرياضة، والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتم عملية الترشيح والتصويت على مرحلتين في التطبيق: المرحلة الأولى هي مرحلة التسمية، وتستمر لمدة شهر، حيث يمكن للمستخدمين اختيار وترشيح نجومهم وأعمالهم المفضلة، مع إمكانية إضافة أسماء جديدة غير مدرجة في القائمة، شريطة أن تكون الإنجازات قد تمت في عام ٢٠٢٤. أما المرحلة الثانية، فهي مرحلة التصويت، حيث يختار الجمهور من بين المرشحين النهائيين في كل فئة، وتستمر هذه المرحلة أيضًا لمدة شهر.

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ويمثل حفل “صنّاع الترفيه” مناسبة فريدة لتكريم الشخصيات التي تترك أثراً إيجابياً في حياة الناس، ويُقام الحفل سنويًا في شهر يناير كجزء من فعاليات “موسم الرياض”، حيث يجتمع نخبة من الشخصيات البارزة في احتفالية بهية ومبهرة.