شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد محارب يتلقى عزاء والدته بمسجد أسد بن الفرات بالدقى.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى الفنان أحمد محارب العزاء في والدته، غداً الإثنين بمسجد أسد بن الفرات بشارع التحرير بالدقي، وذلك بعد أن شُيع جثمانها من مسجد فاطمة الزهراء عقب صلاة العشاء، اليوم الأحد، ووارى جثمانها الثرى بمقابر العائلة "مقابر كفر فاروق" بعين شمس.



عزاء والدة احمد محارب

على جانب آخر، بدأ الفنان أحمد محارب تصوير مشاهده فى مسلسل "جودر" منذ أيام، والذى سيعرض فى رمضان 2025، كما يواصل تصوير فيلم "درويش" مع النجم عمرو يوسف بعد أن انضم لأبطاله مؤخرا، والفيلم بدأ تصويره منذ أسبوعين، ويستمر صناعه فى مواصلة التصوير فى أماكن متعددة، والفيلم تدور أحداثه خلال فترة الأربعينيات، والفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، ويضم في قائمة أبطاله إلى جانب عمرو يوسف كلاً من: دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال.

عبر أحمد محارب عن سعادته بالتعاون للمرة الثانية مع الفنان عمرو يوسف، فقد سبق وشارك معه في فيلم "شقو" الذي حقق إيرادات كبيرة ونجاحا وقت عرضه بدور العرض السينمائي في مصر وبعض الدول العربية، وقال إنه متفائل دائما بالعمل مع عمرو يوسف فكل أعماله تكون مكتوبة بعناية وهو فنان محب لمهنته ولذلك تحمل دائما أعماله علامات الجودة.

مسلسل "جودر" يتكون من 15 حلقة، وهو مستوحى من حكايات ألف ليلة وليلة، وحمل في السابق هذا الاسم مبدئيا، والعمل بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوى، مجدي فكري، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميديا هب سعدى – جوهر، وأروما للمنتج تامر مرتضى.