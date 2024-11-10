ممدوح عبد العليم الغائب الحاضر.. إليكم أبرز محطاته الفنية

بداياته الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 11:58 مساءً - يعد الفنانأحد الفنانين الذين حققوا شهرة واسعة في الأعمال السينمائية والتلفزيونية حيث شارك خلال مسيرته ‏الفنية في العديد من الأعمال الفنية التي أحبها وعشقها الجمهور، وخلق من خلال هذه الأعمال شعبية كبيرة في ‏جميع أنحاء الوطن ‏العربي.‏واحياءًا لذكرى ميلاده التي توافق اليوم 10 نوفمبر سوف تستعرض لكم الخليج 365 بداياته الفنية وأبرز محطاته السينمائية والتلفزيونية ‏في مشواره الفني الطويل.‏بدأ الفنانمشواره الفني في سن مبكرة عندما ظهر لأول مرة في التمثيل عام1969 وذلك بمسلسل"الجنة العذراء"‏‏مع المخرج نور الدمرداش، وجاء احترافه للتمثيل بشكل فعلي في مطلع الثمانينيات حيث قدم عددا من المسلسلات التلفزيونية ‏‏البارزة.

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مساهمات ممدوح عبد العليم في الدراما المصرية‏

محطات سينمائية في مسيرة ممدوح عبد العليم الفنية

كان لـمساهمات عديدة في المسلسلات التلفزيونية تركت بصمة خاصة في تراث الدراما المصرية حيث شارك في مجموعة ‏كبيرة ‏ومتنوعة من المسلسلات المصرية‏ من أبرزها مسلسل "الضوء الشارد" الذي قام فيه بدور رفيع بيه العزايزي، وحقق ‏من خلاله ‏نجاحاً كبيراً، بالإضافة إلى مسلسل "ليالي الحلمية" والذي اشتهر فيه بدور "علي البدري".‏وأيضا مسلسل "صيام صيام"، "أخو البنات"، "القاهرة والناس"، وأيضا مسلسل "الحب وأشياء أخرى"، بالإضافة ‏إلى مسلسل "شارع ‏المواردي" وغيرها من الأعمال.‏كان فنان شامل متنوع يجيد استخدام موهبته حيث برزت موهبته الفنية ما بين الأعمال الدرامية والكوميدية، ساهم ممدوح عبد العليم في العديد من الأعمال السينمائية وكان أبرزها فيلم ‏‏"العذراء والشعر الأبيض"، فيلم "سمع هس"، ‏‏"فل الفل"، "رومانتيكا"، "الراية الحمراء"، "الحرافيش" و"تحت التهديد‏"‏.‏كما شارك أيضًا في فيلمي "بطل من ورق" و"كتيبة الإعدام" الذين يعتبرا من أشهر أعماله السينمائية التي أحبها الجمهور وقدم ‏‏خلالهما ممدوح عبد العليم أداءً يبرز موهبته الفنية والتي تمثلت في الجمع بين الدراما والكوميديا.‏يُذكر أن الفنانرحل عن عالمنا في يوم 5 يناير عام 2016 عن عمر ناهز الستين عاماً ومسيرة فنية تجاوزت ‏‏الأربعين عاماً قدم خلالها ما يٌقارب الـ100 عمل فني ما بين السينما والدراما التلفزيونية والمسرح.‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».