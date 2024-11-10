ممدوح عبد العليم الغائب الحاضر.. إليكم أبرز محطاته الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 11:58 مساءً - يعد الفنان ممدوح عبد العليم أحد الفنانين الذين حققوا شهرة واسعة في الأعمال السينمائية والتلفزيونية حيث شارك خلال مسيرته الفنية في العديد من الأعمال الفنية التي أحبها وعشقها الجمهور، وخلق من خلال هذه الأعمال شعبية كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي.
واحياءًا لذكرى ميلاده التي توافق اليوم 10 نوفمبر سوف تستعرض لكم الخليج 365 بداياته الفنية وأبرز محطاته السينمائية والتلفزيونية في مشواره الفني الطويل.
وأيضا مسلسل "صيام صيام"، "أخو البنات"، "القاهرة والناس"، وأيضا مسلسل "الحب وأشياء أخرى"، بالإضافة إلى مسلسل "شارع المواردي" وغيرها من الأعمال.
كما شارك أيضًا في فيلمي "بطل من ورق" و"كتيبة الإعدام" الذين يعتبرا من أشهر أعماله السينمائية التي أحبها الجمهور وقدم خلالهما ممدوح عبد العليم أداءً يبرز موهبته الفنية والتي تمثلت في الجمع بين الدراما والكوميديا.
يُذكر أن الفنان ممدوح عبد العليم رحل عن عالمنا في يوم 5 يناير عام 2016 عن عمر ناهز الستين عاماً ومسيرة فنية تجاوزت الأربعين عاماً قدم خلالها ما يٌقارب الـ100 عمل فني ما بين السينما والدراما التلفزيونية والمسرح.
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واحياءًا لذكرى ميلاده التي توافق اليوم 10 نوفمبر سوف تستعرض لكم الخليج 365 بداياته الفنية وأبرز محطاته السينمائية والتلفزيونية في مشواره الفني الطويل.
بداياته الفنيةبدأ الفنان ممدوح عبد العليم مشواره الفني في سن مبكرة عندما ظهر لأول مرة في التمثيل عام1969 وذلك بمسلسل"الجنة العذراء"مع المخرج نور الدمرداش، وجاء احترافه للتمثيل بشكل فعلي في مطلع الثمانينيات حيث قدم عددا من المسلسلات التلفزيونية البارزة.
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مساهمات ممدوح عبد العليم في الدراما المصريةكان لـ ممدوح عبد العليم مساهمات عديدة في المسلسلات التلفزيونية تركت بصمة خاصة في تراث الدراما المصرية حيث شارك في مجموعة كبيرة ومتنوعة من المسلسلات المصرية من أبرزها مسلسل "الضوء الشارد" الذي قام فيه بدور رفيع بيه العزايزي، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً، بالإضافة إلى مسلسل "ليالي الحلمية" والذي اشتهر فيه بدور "علي البدري".
وأيضا مسلسل "صيام صيام"، "أخو البنات"، "القاهرة والناس"، وأيضا مسلسل "الحب وأشياء أخرى"، بالإضافة إلى مسلسل "شارع المواردي" وغيرها من الأعمال.
محطات سينمائية في مسيرة ممدوح عبد العليم الفنيةممدوح عبد العليم كان فنان شامل متنوع يجيد استخدام موهبته حيث برزت موهبته الفنية ما بين الأعمال الدرامية والكوميدية، ساهم ممدوح عبد العليم في العديد من الأعمال السينمائية وكان أبرزها فيلم "العذراء والشعر الأبيض"، فيلم "سمع هس"، "فل الفل"، "رومانتيكا"، "الراية الحمراء"، "الحرافيش" و"تحت التهديد".
كما شارك أيضًا في فيلمي "بطل من ورق" و"كتيبة الإعدام" الذين يعتبرا من أشهر أعماله السينمائية التي أحبها الجمهور وقدم خلالهما ممدوح عبد العليم أداءً يبرز موهبته الفنية والتي تمثلت في الجمع بين الدراما والكوميديا.
يُذكر أن الفنان ممدوح عبد العليم رحل عن عالمنا في يوم 5 يناير عام 2016 عن عمر ناهز الستين عاماً ومسيرة فنية تجاوزت الأربعين عاماً قدم خلالها ما يٌقارب الـ100 عمل فني ما بين السينما والدراما التلفزيونية والمسرح.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».