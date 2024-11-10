التركيّة ألينا بوز تعود الى الشاشة مع هذا النجم الوسيم… هذه التفاصيل

تعاقدت الممثلة التركيّة، ألينا بوز، على بطولة مسلسل “كان يا مكان في اسطنبول” من انتاج “بوزداغ فيلم” لصالح قناة TRT1.

تقدّم “بوز” في العمل شخصيّة “الصحفية سحر”، حيث ستلعب دور البطولة الى جانب الممثل جيهانغير جيهان الذي سيجسد دور “علي شاهين”.

تدور أحداث المسلسل في عام ١٩٩٠ وهو مصنّف بوليسي -مافيا ويتحدّث عن قصّة طالب في السنة الأخيرة في قسم اللغة التركية يدخل عالم المافيا ويغيّر كل الموازين والذي تتقاطع طريقه مع الصحفية سحر في الجامعة.

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كاتب المسلسل هو محمد بوزداغ مع فولكان غيرغين وقدير ايلتر وسيتولى الاخراج كامل آيدين، من أشهر أعماله “قيامة أرطغرل- كوت العمارة- يونس إيمره- حاجي بايرام- إبن سينا”.