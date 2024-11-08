شيرين عبد الوهاب تعايد مدير أعمالها: أنا وبناتي معرفناش الأمان غير بوجودك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:49 صباحاً - قدمت الفنانة شيرين عبدالوهاب معايدة مليئة بالمشاعر لمدير أعمالها الجديد إيهاب بمناسبة يوم ميلاده، معبرة عن مدى تقديرها له بقولها إنها تراه كابنٍ أو أخٍ لها وأولادها يحبوه بشكل كبير، وقالت إنهم لم يشعروا بالأمان إلا بوجوده.

شيرين عبدالوهاب أرسلت المعايدة عبر حسابها على منصة X، وقالت: أول مرة في حياتي حد يكون مسئول عن شغلي. ويكون مسئول عن حياتي بجد أكتر من إبن وأخ وصديق.

وتابعت: “كل سنة وأنت طيب يا إيهاب، يا صاحب الوجه السعيد، ومن أعاد لنا الأمان بوجوده معنا”.

شيرين عبد الوهاب: أنت مش مجرد مدير أعمال

واستكملت شيرين كلماتها المؤثرة موجهة لإيهاب: "أنا ومريم وهنا بنحبك وربنا يديمك في حياتنا أنت مش مجرد مدير أعمال، أنت ابن وأخ وصديق وأتمنى من قلبي السنة الجاية أغني في فرحك، وربنا يرزقك بالشريكة اللي تستحقك أنت غالي علينا، وروحنا كلها".

رسالة المعايدة أثارت جدلا بين جمهور شيرين الذين طالبوها بعدم وضع ثقتها الكاملة في أي شخص، وإسناد مهمة إدارة أعمالها وحياتها لفريق احترافي بدون مشاعر تؤثر على مسيرة العمل، وقال أحد متابعيها: يا شيرين مفيش شخص بينجح او يستمر لوحده ادي العيش لخبازه وخلي حواليكي ناس دارسة وبروفيشنال وافصلي بين العلاقة الشخصية والشغل عشان يعيشلك مدير اعمال ونتمنى الاخ ايهاب اللي محدش عارف هو مين ولا مؤهلاته ايه يكون فيه الخير ليك.

وذكرها بعض متابعيها أنها قالت نفس الكلام لأشخاص تبين لاحقا أنهم استغلوا طيبتها ومشاعرها، واستولوا على حقوقها أو عطلوا مسيرتها الفنية لصالح آخرين.



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وسبق أن تواصلت شيرين عبد الوهاب، مع جمهورها عبر بث مباشر على حسابها بموقع التيك توك، واختارت شيرين الرد على أسئلة تتعلق بحاتها الشخصية والفنية ومستقبل ابنتيها، وكررت أكثر من مرة أنها بحاجة للتركيز مع عائلتها، كما كشفت عن رغبتها في العودة إلى التمثيل ولكن بشروط.

وأضافت الفنانة شيرين عبدالوهاب: "أنا ربنا كرمني أوي.. أنا دلوقتي ماضية مع ربنا."

التركيز مع العائلة

وأضافت شيرين أنها تعمل في مجال الفن منذ كان عمرها 13 عاما، وتشعر أنها بحاجة أن تركز على عائلتها في هذه المرحلة من حياتها، وقالت: عملت في مشواري اللي رضاني وبسط جمهوري، ودلوقتي لازم أركز مع عيلتي.

كما تحدثت شيرين عبدالوهاب عن بناتها، حيث عبرت عن فخرها بهن، مشيرة: «هنا ومريم جمال وبيحبوا الفن، ومجتهدين، ورافعين راسي، وأنا بحبهم قوي».

وقالت شيرين عبد الوهاب: أغنية قالك نسيني كنت عند توما صاحبي وحبيبي، وعجبتني جدًا وقلت له أنا مسافرة واشتغل في التوزيع، ولما رجعت كانت هنا معايا بالصدفة وكانت مريم عند والدها، وكانت كسلانة وقولتلها لأ فوقي وهتغني معايا، البنت أدت دفا للأغنية".

وأضافت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنها سوف تطرح نسخة جديدة من العمل وترتد من خلال أن تظهر صوت ابنتها هنا لأنها تريد أن تسمع صوتها بشكل أوضح، موضحة: “ أنا بحبهم وهما رافعين راسي”.

وتابعت شيرين عبد الوهاب، أن ابنتها مريم تريد أن تصبح دكتورة، موضحة: “قلت لها عايزاكي تخترعي دواء ولكن متتعامليش مع بني آدمين هتتعبي، الناس دلوقتي مشاكلها كتير، أنا بتمنى هي تعلم الناس إزاي تفرح”.

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