أنغام تبهر جمهور "شتا الكويت" في ليلتين مع الموسيقار هاني فرحات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:49 صباحاً - أحيت الفنانة أنغام، حفلين كبيرين ضمن فعاليات مهرجان “شتا الكويت” المقام على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت، وسط حضور جماهيري كبير والذي رفع شعار "كامل العدد" على مدار ليلتين.

قاد الحفلان، المايسترو هاني فرحات، بصحبة فريق موسيقي ضخم من 50 عازفًا، ما أضفى على الأمسية لمسة فنية استثنائية أبهرت الحاضرين وأظهرت إبداع أنغام على المسرح.

بدأت أنغام، الحفل بأغنيتها الشهيرة “بقالك قلب” من ألبومها الأخير "تيجي نسيب"، تلاها أداء باهر لعدة أغنيات من الألبوم، كـ"هو انت مين" و"إيه الأخبار"، حيث تفاعلت الجماهير معها بشكل لافت.

كما قدمت، مجموعة من أشهر أغانيها مثل “خليك معاها” و"بتعمل حاجات" و"كان بريء" و"يا ريتك فاهمني"، مما أثار موجة إعجاب عارمة بين الجمهور.

أنغام: الرويشد قطعة من قلبي

وفي لفتة مؤثرة، قدمت أنغام، أغنية “أي معزة” للفنان الكويتي الكبير عبدالله الرويشد، معربة عن محبتها العميقة له، داعية له بالشفاء العاجل بعد أزمته الصحية الأخيرة.

وقالت أنغام في تصريحات صحفية عقب الحفل، إنها تعتبر الرويشد “قطعة من قلبها”، مؤكدة أن علاقتهما بدأت منذ الصغر وتطورت ليصبحا أصدقاء مقربين.

وأشارت إلى أن الفنان الكويتي السبب الرئيس لزيارتها الكويت، كونهما يمتلكان ذكريات عائلية معه ومع أسرته.

وأشادت أنغام، بالترحيب الكبير الذي لمسته من الجمهور الكويتي، لافتة إلى صورها التي غطت شوارع الكويت كدليل على محبة الجمهور، والتي تعدها نعمة كبيرة تأمل أن تستحقها دائمًا.

وعبرت عن امتنانها العميق لهذا الجمهور الذي يحفظ أغانيها ويستقبلها بحب في كل زيارة.

كما أشادت بتعاونها مع شركة “ليلة عمر”، معربة عن امتنانها لرئيس مجلس إدارتها عبدالعزيز الزيدي، الذي وصفته بالأخ الصغير.

ولفتت إلى نجاح الشركة في تنظيم حفلات فنية مميزة، مؤكدة أن “ليلة عمر” حققت ريادة في مجال تنظيم الحفلات بالكويت، حيث تتماشى تطلعاتهم الفنية مع أسلوب أنغام الفني.

أنغام وهاني فرحات جمعتهما ليالي وحفلات متتالية في القاهرة 11 و12 أكتوبر الماضي وحفلات مماثلة بالكويت والسعودية ليشكل الثنائي ظاهرة فنية متفردة في عالم الحفلات الغنائية العربية.

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