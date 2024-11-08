الملك تشارلز يُهدي الملك عبدالله الثاني هدية أثناء زيارته لبريطانيا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:49 صباحاً - عاد الملك عبدالله الثاني للمملكة الأردنية، بعد أن توجه أمس الخميس 8 نوفمبر للمملكة البريطانية في زيارة عمل، عقد خلالها لقاءين منفصلين مع الملك تشارلز، ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، تناولا علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع المملكتين، وسبل توطيدها في المجالات كافة، وقد استقبل الملك تشارلز الملك عبدالله لدى وصوله بمراسم استقبال رسمية في قصر وندسور.

تفاصيل زيارة الملك عبدالله الثاني لبريطانيا

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زار الملك عبد الله أولاً داونينغ ستريت للقاء رئيس الوزراء السير كير ستارمر، قبل أن يتم اصطحابه إلى قلعة وندسور، حيث رحبت به فرقة الحرس الويلزي من الكتيبة الأولى بـ"حفظ الله الملك".

وبعد اللقاء في القلعة، تفقد الملك عبد الله حرس الشرف بالخارج في الساحة، رافقه فيها الملك تشارلز، وشاهد الملكان مسيرة عسكرية معاً، ثم عادا إلى الداخل لتناول الشاي معاً، ثم قدم الملك تشارلز هدية شخصية للملك عبدالله احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين (اليوبيل الفضي) لتوليه العرش، وهو عبارة عن كأس فضي به رموز ملكية للملك والملكة.

لقاءات سابقة جمعت الملك عبدالله والملك تشارلز

التقى الملك عبدالله والملك تشارلز من قبل عدة مرات، عندما كان أمير ويلز، التقى تشارلز رسمياً بالملك عبد الله خمس مرات، وقد زار الملك عبد الله قصر باكنغهام في نوفمبر 2022. وحضر الملك الأردني برفقة زوجته الملكة رانيا حفل تتويج الملك تشارلز الثالث في كنيسة وستمنستر في مايو 2023، ومن قبلها مراسم دفن الملكة إليزابيث.

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