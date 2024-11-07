حقيقة القبض على المطرب حكيم في الإمارات بتهمة حيازة مواد محظورة

حكيم متواجد في القاهرة

حكيم يُحيي حفلًا غنائيًا الليلة

هل يتخذ حكيم الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات؟

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"الكبير" آخر أعمال حكيم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي، تُفيد بالقبض على، في دولة الإمارات، بتهمة حيازة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين.وبدوره، كشف "حسين" مدير مكتب حكيم، حقيقية تلك المزاعم المتداولة، مؤكدًا خلال حديثه لـ"الخليج 365"، أنّ تلك الأنباء عارية تمامًا عن الصحة، وأنّ حكيم متواجد حاليًا في منزله بالقاهرة، ويمارس حياته بشكلٍ طبيعي، ولم يتواجد في الإمارات من الأساس خلال الآونة الأخيرة.وتساءل مدير مكتب حكيم، عن الأسباب وراء انتشار مثل هذه الأخبار الكاذبة والتي تنال من سُمعته، لاسيما وأنه لم يفتعل أي أزمات طيلة مشواره الفني، لافتًا إلى أنه يستعد إلى إحياء إحدى الحفلات مساء اليوم الخميس، في القاهرة.وتابع "أنا فوجئت بهذا الخبر المتداول، وتلقيت اتصالات عدة طوال الساعات الماضية للاطمئنان على حكيم، وأنا في طريقي إلى منزله حاليًا"، مؤكدًا أنه لا يعرف موقف حكيم بعد، إذا كان سينوي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي هذه الشائعة من عدمه، "كل تلك الأمور ستُحسم خلال الساعات المُقبلة".يُذكر أن آخر ما طرحه النجمكانت أغنية بعنوان "الكبير" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وتخطت حاجز المليون مشاهدة، إلى جانب صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان خالد سلطان، وتوزیع إيهاب كلوبيكس، وهندسة صوت أحمد جودة، ومنتج فني فايز عزيز.

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