تطورات جديدة حول وضع محمد منير الصحي

ميرنا وليد - بيروت - بعد ام مكث عدة أيام في المستشفى اثر تعرضه لوعكة صحية، غادر الفنان المصري محمد منير المستشفى ليلة أمس بعد أن تأكد الطاقم الطبي ان كل فحوصات المخبرية جيدة وان وضعه الصحي تحسن ولا خطر ابدا في ان يرتاح في منزله بين افراد عائلته.



وكان محمد منير قد نقل الى المستشفى قبل ايام وهو في حالة عدم اتزان او شبه فقدان للوعي، وتم ادخاله الى العناية المركزة للحصول على العلاج اللازم كما تم وضعه تحت المراقبة الدقيقة حتى تحسنت حالته.