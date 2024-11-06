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ميرنا وليد - بيروت - تنافس ملكة جمال الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في مسابقة ملكة جمال الكون، وتمثل البلد الملكة المنتخبة إيميليا دوبريفا، وهي في الأصل من دولة كوسوفو ودولة صربيا، الا أنها نشأت في دبي كما قالت، وهي متزوجة ولها 3 أولاد.
وتشارك إيميليا يومياتها من المسابقة، بعد أن انضمت حديثاً الى المشتركات، لتكون رابع مشتركة تمثل دولة عربية، بعد ملكة جمال لبنان وملكة جمال مصر وملكة جمال البحرين.
يذكر أن القوانين في مسابقة ملكة جمال الكون قد تغيرت، وتم رفع سن المشتركات، وأصبحت المتزوجات والأمهات قادرات على المشاركة في المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- ملكة جمال الامارات العربية المتحدة تخطف الأنظار في ملكة جمال الكون .. متزوجة ولها 3 أولاد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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