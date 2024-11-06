بالصور- ممثلة مصرية شهيرة تحتفل بعقد قرانها بشكل مفاجئ

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية راندا عبد السلام، بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني.

وشاركت راندا متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور وثقت فيها أجواء عقد القران، الذي أقيم في جو عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وعلى الصعيد الفني، كان آخر أعمال راندا عبد السلام، مسلسل "ما تيجي نشوف" عام 2023، وهو مسلسل مقتبس من كتاب "55 مشكلة حب" وقام بكتابة السيناريو عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري، ومن بطولة الممثلين هنا شيحة، نهى عابدين، نبيل عيسى، ملك قورة، طارق صبري، إسلام جمال.

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