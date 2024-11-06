ميرنا وليد - بيروت - أعرب الفنان اللبناني راغب علامة عن سعادته بانضمامه إلى لجنة تحكيم الموسم الثاني من برنامج "إكس فاكتور"، الذي انطلق حديثاً.

وتحدث علامة عن شغفه باكتشاف مواهب شابة تمتلك صفات مميزة تتجاوز حدود الصوت الجميل، موضحاً أن ما يميز النجوم هو "العامل X"، الذي يتضمن القدرة على الأداء والتفاعل مع الجمهور بشكل استثنائي.

وأكد علامة أن البرنامج يركز على المشتركين الذين يبدون جدية في المشاركة وحماساً للتعلم والتطور. كما أشار إلى دعمه للمواهب التي تواجه تحديات في أدائها، بشرط إظهار روح المثابرة والاستعداد للعمل بجد على تحسين مهاراتهم الفنية.

وأعرب راغب عن فخره بالمشاركة في لجنة التحكيم إلى جانب الفنان الإماراتي فايز السعيد والفنانة العراقية رحمة رياض، مشيراً إلى أن البرنامج يسهم في تقديم منصة تسلط الضوء على المواهب الشابة وترفع من مستوى الفن في العالم العربي.

كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة يسلّط الضوء على أهمية "العامل X" في اختيار مواهب الموسم الثاني من "إكس فاكتور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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