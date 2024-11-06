شـ ـاهدوا أجمل صور الأخوات الثلاث نارين وشيرين وسيدرا بيوتي سوياً

ميرنا وليد - بيروت - إشتهرت الشابات الأخوات الثلاث نارين وشيرين وسيدرا بمقاطع الفيديو التي كن ينشرنها سوياً عبر قناتهن على يوتيوب، وطورن أنفسهن سوياً.



وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور للشابات سوياً، وخطفن الأنظار بجمالهن.

وكانت نارين قد حلت ضيفة على برنامج اليوتيوبر نور ستارز، وكشفت عن أعلى أجر حصلت عليه مقابل حملة إعلانية.

وفي التفاصيل، سألت نور ستارز نارين إذا كانت تجرأ على الكشف عن أعلى أجر تلقته مقابل إعلان، لتؤكد أنها لا تخجل من الكشف عن هذا الأمر، وطلبت نارين من نور أن تعطيها رقماً، لتؤكد ما إذا كان الأجر أعلى من الرقم أو أقل منه، فقالت نور: "500 ألف دولار"، لتؤكد نارين أن الرقم أعلى ويترواح بين 700 ألف دولار ومليون دولار، ولكن هذا بالطبع مقابل حملات إعلانية طويلة الأمد.