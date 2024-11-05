بالفيديو- أحمد سعد يفاجىء جمهوره بظهور خاصّ بعد أزمته الصحيّة

فاجأ الفنّان أحمد سعد، جمهوره بظهوره لأوّل مرّة بعد العمليّة الجراحيّة التي أجريت له وذلك في إحدى الحفلات الخاصّة وسط ترحيبٍ كبير من الجمهور. (http://www.instagram.com/p/DB_Gk2RokW6/)

بهذه المناسبة، نشر أحمد سعد، عبر خاصيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، أكثر من فيديو من أجواء الحفل إذ شاركه الجمهور الغناء بحماسة كبيرة.

من جهته عبّر “سعد”، عن اشتياقه للجمهور ومحبّته له وقال في كلمته إنّه مازال في مرحلة “التليين” بعد إجازة طويلة.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

نذكر أنّ أحمد سعد، عانى تآكلًا شديدًا في عظام الفكّ العلويّ وهبوطًا في مستوى الجيوب الأنفيّة وترقّقًا في العظم. ممّا استدعى إجراء عمليّة جراحيّة له في الفكّ العلويّ في الفترة الماضية.