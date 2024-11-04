تفاصيل الدورة ٤٥ من مهرجان القاهرة السينمائي: هذه القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم المسابقات… والمكرّمين

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تكريم ثلاث شخصيات سينمائية مؤثرة من مصر والبوسنة والهرسك وذلك خلال دورته الـ٤٥ التي من المقرر أن تقام في الفترة من ١٣ إلى ٢٢ نوفمبر الجاري وهم: المخرج يسري نصر الله الذي يمنحه المهرجان جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الفنية الحافلة.

الممثل أحمد عز الذي يمنحه المهرجان جائزة فاتن حمامة للتميز.

وتكريم للمخرج دانيس تانوفيتش (رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية).

كما أعلن المهرجان الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ ٤٥.

إجمالي الأفلام المشاركة بالدورة المقبلة: ١٩٤ فيلمًا

عدد الدول المشاركة ٧٢ دولة.

عروض السجادة الحمراء : ١٦ فيلمًا.

عدد العروض العالمية الأولى: ٣٧ فيلمًا.

عدد العروض الدولية الأولى : ٨ أفلام.

عدد عروض الشرق الأوسط وافريقيا: ١١٩ فيلمًا.

كذلك أعلن المهرجان عن اختيار الفيلم الفلسطيني “احلام عابرة” لافتتاح الدورة الـ ٤٥.

أيضًا كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في المؤتمر الصحفي، عن القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم مسابقات الدورة الـ ٤٥.

تضم لجنة تحكيم المسابقة الدولية، التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل قليل، كلًا من دانيس تانوفيتش (رئيس لجنة التحكيم) مخرج وكاتب سيناريو من البوسنة، وأحمد حافظ مونتيرمن مصر ، وأندريا بالاورُو مخرج من إيطاليا، وأنجيلا مولينا ممثلة من أسبانيا، وأنوشا سويتشاكورنبونج مخرجة من تايلاند، وﺴﻴﻠﭭﻲ بيالا منتجة وكاتبة من فرنسا، وعائشة بن أحمد ممثلة من تونس .

بينما تضم لجنة تحكيم آفاق السينما العربية كلًا من إنزو بورسلي منتج من إيطاليا وﺗﺎﻣﺮ ﻛﺮواﻥ مؤلف موسيقى من مصر وهند الفهاد مخرجة، كاتبة من المملكة العربية السعودية.

فيما تضم لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية* جراين هومفريز مدير مهرجان دبلن السينمائي الدولي من ايرلندا، ونسرين الراضى ممثلة من المغرب، وخالد الحجر مخرج من مصر.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة ساندرا نشأت، مخرجة من مصر وكلير دياو ناقدة أفلام وموزعة من فرنسا -بوركينافاسو، سيلفانا سانتاماريا مخرجة وسيناريست ومنتجة من ألمانيا.

وتضم لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم أفريقى طويل، لمياء بلقايد جيجا مديرة المدرسة العليا للسمعيات البصرية والسينما (ESAC المديرة الفنية لمهرجان قرطاج السينمائي (JCC) من تونس، وفرنسوا بودا مسؤول برمجه الفنون والثقافة في Africa No Filter من بوركينا فاسو و مراد مصطفى مخرج من مصر

وتضم لجنة تحكيم FIPRESCI* كل من كيارا سبانيولي جاباردي ناقدة من إيطاليا و شايان رياز ناقد من ألمانيا ، وأحمد عزت عامر ناقد من مصر

وتضم لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم أسيوي طويل، آن ديمي – جيروي الرئيسة المشتركة لشبكة الترويج للسينما الآسيوية NETPAC من إستراليا ، ورامان تشاولا منسق أفلام ومنظم مهرجانات سينمائية من الهند، وسلمى مبارك أستاذ الأدب المقارن والفنون والأدب بجامعة القاهرة من مصر

وتضم لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم وثائقي، ديميتريس كيركينوس مبرمج من اليونان، ورائد أنضوني صانع أفلام، من فلسطين، ونادية كامل مخرجة من مصر.

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وتضم لجنة تحكيم أفلام غزة كل من جابي خوري منتج من مصر وكندة علوش ممثلة من سوريا وأحمد شوقي ناقد ومبرمجم من مصر.

وتضم لجنة تحكيم جائزة الفيلم فلسطيني، كلًا من دكتور عمرو الليثى رئيس أتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والفنان مصطفى شعبان من مصر والمنتجة ليالى بدر من فلسطين.

كما قدّم حسين فهمي، رئيس المهرجان البوستر الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائى الدولي في دورته الـ٤٥.