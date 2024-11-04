عمرو يوسف عن افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم": "ما يحدث في السعودية مهم للسينما العربية والعالمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعرب الفنان عمرو يوسف عن سعادته بافتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهو الحدث الفني الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وتحدث عمرو يوسف عن استديوهات "الحصن بيج تايم" كونه صرح فني كبير سيعمل على خروج العديد من الأعمال الفنية ما بين السينمائية والتلفزيونية على مستوى عالمي، وعلق: "ما يحدث في السعودية مهم للسينما العربية والعالمية، وفخر لكل فنان".

وشارك الفنان عمرو يوسف مؤخرًا بفيلم "ولاد رزق 3: القاضية" الذي شارك "موسم الرياض" في العملية الإنتاجية بمبلغ يقدر بـ 3 مليون دولار لرفع الجودة الإنتاجية ومشاهد التصوير، وحقق إيرادات فاقت كل التوقعات بـ 247 مليون و233 ألف جنيه وهو رقم قياسي لم يتحقق من قبل في تاريخ السينما المصرية.

وافتتح عمرو يوسف مؤخرًا موسم الرياض المسرحي بمسرحية "قلبي وأشباحه" وتشاركه البطولة الفنانة مي عز الدين وسط مجموعة من نجوم الكوميديا وهم حمدي الميرغني، حاتم صلاح، سليمان عيد، تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز، إخراج محمد حمدي، وعرضت على مسرح بوليفارد يوم 29 أكتوبر الماضي واستمرت حتى 2 نوفمبر الجاري.

يذكر أن عمرو يوسف يواصل تصوير فيلمه الجديد "درويش" والذي يعيد خلاله التعاون مع الفنانة دينا الشربيني والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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