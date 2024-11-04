المخرجة السعودية هند الفهاد تُعلِّق على مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45

هندالفهاد: متحمسة للمشاركة في لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية

سكرين شوت من ستوري حساب هند الفهاد على إنستغرام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - أعلنفي دورته الـ45 عن اختيار المخرجة والمنتجة السعودية ، لتكون عضو لجنة تحكيم في مسابقة آفاق السينما العربية بالمهرجان، وتضم لجنة التحكيم أيضاً المنتج الإيطالي إنزو بورسلي والمؤلف الموسيقي المصري تامر كروان.وعلَّقت المخرجة والمنتجة السعودية هند الفهاد، على مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45 والمقرر بدء فعاليتها في الفترة من 13 نوفمبر إلى يوم 22 من نفس الشهر، إذ قالت من خلال بيان إعلامي: "متحمسة كثيراً للمشاركة في لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية بالتعاون مع أسماء كبار في صناعة السينما العالمية والعربية. اختيارات المهرجان لأفلام المسابقة ثرية ومتنوعة، وستكون مهمتنا في اختيار الفائزين صعبة وممتعة في الوقت نفسه".

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سطور في مشوار المخرجة هندالفهاد

مخرجة ومنتجة سعودية، وعضو مجلس إدارة جمعية السينما السعودية وعضو جمعية الأفلام، وتشغل حالياً منصب مستشار محتوى في إدارة المبادرات بهيئة الإذاعة والتلفزيون. بدأت "الفهاد" رحلتها مع السينما في 2011 من خلال فيلمها القصير الأول ثلاث عرائس وطائرة ورقية الذي شارك في مهرجان أبوظبي السينمائي، ثم فيلمها الثاني مقعد خلفي في 2013 الذي شارك في مهرجان الخليج السينمائي. فيلمها التالي بسطة نافس في مهرجان دبي السينمائي الدولي في 2015 وفاز بجائزة المهر الخليجي للجنة التحكيم، كما حصل في 2016 على جائزة النخلة الفضية في مهرجان أفلام السعودية، ثم في 2017 تولت "الفهاد" رئاسة لجنة تحكيم أفلام الطلبة في دورة 2017 من المهرجان.في 2021 شاركت "الفهاد" بالفيلم القصير المرخ الأخير الذي كان جزءاً من الفيلم الطويل بلوغ، وشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ثم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وفي الوقت الحالي تحضر "الفهاد" لتصوير فيلمها الروائي الطويل الأولوتمتلك "الفهاد" خبرة واسعة أيضاً في التلفزيون، حيث عملت بوحدة كتاب وتطوير المحتوى بمجموعة MBC، كما شاركت في إخراج أعمال تلفزيونية مثل بدون فلتر 2 وعناقيد.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».