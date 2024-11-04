نداء شرارة تعيش ألم الفراق وتودّع كل شيء

أطلقت الفنّانة الأردنيّة، نداء شرارة، أغنية جديدة بعنوان، “ودّع كلّ شي”، من كلمات وألحان نداء نفسها، توزيع خالد مصطفى، وذلك عبر قناتها الرّسميّة على يوتيوب ومختلف المنصّات الرّقميّة.

بهذه المناسبة، نشرت “شرارة”، مقطعًا من الأغنية عبر “إنستغرام” وعلّقت: “إستمعوا إلى أغنيتي الجديدة “ودّع كل شي”، على اليوتيوب”، وهي من كلماتي وألحاني وتوزيع المبدع خالد مصطفى، الفيديو وائل درابسة.

أغنية “ودّع كل شيء”، رومنسيّة باللهجة البيضاء، تتحدّث عن ألم الحبّ والفراق، أدّتها “نداء”، بإحساس عالٍ، أثار إعجاب جمهورها ومتابعيها.

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يقول مطلع الأغنية:”متغيّر مش متغيّر، بترجع عادي مش أكتر، ما بحسّ شي وما بتذكّر، إنّو كنت بقلبي الرّوح، مستغرب ما اشتقتلّك، ما تذكّرتك عم قلّك، ما بتفرق أبدًا كلّك”.