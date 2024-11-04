نور علي بعد لقائها جورج وسوف: إنت غيرهم يا أبو وديع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 01:22 صباحاً - شاركت الممثلة نور علي متابعيها عبر ستوري حسابها على إنستغرام صورة جمعتها بـ"سلطان الطرب" جورج وسوف والممثل خالد شباط والمخرجة رهف سركيس. وكشفت الصور عن مدى التقدير الذي يكنونه للمطرب جورج وسوف وهم يحيطون به بكل حب واحترام وسرور.

نور علي لجورج وسوف: الله يحميك ويطول عمرك



اقتبست الممثلة نور علي من أغنية الفنان جورج وسوف الشهيرة "إنت غيرهم" تعليقها على الصورة التي نشرتها عبر ستوري حسابها على إنستغرام وجمعتها به وبزميلها الممثل خالد شباط والمخرجة رهف سركيس ، متمنية من الله أن يحمي "سلطان الطرب" ويطيل بعمره. وعلقت على الصورة قائلة لجورج وسوف:" أنت غيرهم يا أبو وديع الله يحميك ويطول عمرك".

ووضعت نور علي رمزي القلب والعلم السوري على الصورة، ونشرتها على خلفية أغنية "سلطان الطرب" "إنت غيرهم" وهي من كلمات فوزي ابراهيم وألحان أمجد العطافي. وقد نالت الصورة الكثير من التعليقات والتفاعل من المتابعين.

جورج وسوف متوسطاً نور علي وخالد شباط ورهف سركيس- الصورة من ستوري نور على إنستغرام

نور علي وخالد شباط يتحلقان حول الوسوف

بدا الممثلون نور علي وخالد شباط والمخرجة رهف سركيس سعيدين بلقائهم "سلطان الطرب" جورج وسوف، وهذا ما أظهرته الصورة وهم يضحكون حيث كانوا يلتفون حوله وهو جالس على الكرسي. وكان لافتاً أن نور وخالد كانا يضعان المنشفة حول عنقهما تماماً كالفنان جورج وسوف. وهذه عادة دأب عليها الوسوف. ومن يتابعه يرى أن المنشفة تلازمه في غالبية صوره سواء في الاستديو أو بجلساته مع أصدقائه. وصارت جزءًا من حياته اليومية. وهو ظهر بها في أغنيته المصورة "بيحسدوني". وفي إحدى المرات، أهدى جورج وسوف نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي منشفة موقعة باسمه وكتب عليها To Messi والتي تلقاها ميسي بسعادة والتقط صورة وهو يحملها.

"لعبة حب" آخر أعمال نور علي

وكان المسلسل التركي المعرب "لعبة حب" قد شهد آخر ظهور للممثلة نور علي التي لمعت بدور سما الذي خطفت من خلاله إعجاب الجمهور بثنائيتها مع الممثل معتصم النهار. وقد تابع المشاهدون سما في كل حالاتها بين الحزن والفرح والحب والغيرة. وتفاعلوا معها بدور سما الذي حقق لها نقلة نوعية في مسيرتها مصيفة إياها إلى سلسلة أدوارها الناجحة في "ستليتو"، و"عروس بيروت"، و"عالحلوة والمرة"، وغيرها من الأدوار التي جسدتها. ومؤخراً نالت نور علي جائزة الإبداع الفني عن دورها في "لعبة حب" في مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم في مصر بمناسبة مرور 15 عاماً على انطلاقته الأولى. وكانت متألقة خلال الحفل.

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