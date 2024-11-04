شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار "وين صرنا" أولى أفلام درة إخراجيا للمشاركة فى مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 عن اختيارها لفيلم وين صرنا، وهو فيلم وثائقي أخرجته وأنتجته النجمة درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، والفيلم مدته 79 دقيقة.



فيلم وينا صرنا

ويحكي فيلم "وينا صرنا" عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

وشاركت درة بوستر الفيلم من خلال منشور على "إنستجرام" وقالت خلاله: "فخورة بأن فيلم "وين صرنا؟" سيشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن مسابقة آفاق العربية وسيكون العرض العالمي الأول في دار الأوبرا المصرية المسرح الكبير".

وكشفت النجمة التونسية درة عن دخولها مجال الإخراج والإنتاج لأول مرة من خلال فيلم وثائقى بعنوان "وين صرنا"، حيث تقدم درة من خلال الفيلم رؤية جديدة ومختلفة للواقع، ويعكس شغفها بتوسيع آفاقها الفنية وتقديم محتوى ذى قيمة، حيث إن فيلم "وين صرنا" هو فيلم وثائقي تسجيلي يجسد معاناة أسرة فلسطينية، ويستكشف قضايا اجتماعية وثقافية عن فلسطين.





ودشنت الفنانة التونسية درة تجربتها الأولى في الإخراج من خلالهذا العمل، حيث أشرفت بنفسها على مرحلة المونتاج لتحقيق التوازن المثالي بين الصورة والصوت.

وعبّرت درة عن سعادتها الكبيرة بهذه الخطوة، حيث نشرت صورًا لها من كواليس تصوير الفيلم الوثائقي، معلقةً: "بعد التفكير والخطوات الأولى منذ شهور ثم التصوير والمونتاج الذي لايزال مستمرا، أود أن أشارككم هذه التجربة المختلفة والأقرب إلى قلبي، فيلم "وين صرنا" هو فيلم وثائقي documentary (تسجيلي) من إخراجي وإنتاجي لأول مرة (لا أظهر فيه)".

يذكر أن آخر أعمال درة السينمائية فيلم "جدران"، الذي عرض على منصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولتها: نيقولا معوض، هند عبد الحليم، فراس سعيد، أحمد بدير، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هيثم مصطفى الدهان، أحمد مجدي الدهان، وإخراج محمد بركة.