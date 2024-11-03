بعد محامية شريرة في برغم القانون .. جوري بكر شيطانة في المداح 5

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 10:31 مساءً - يواصل صناع مسلسل "المداح" التحضيرات الخاصة بالجزء الخامس المقرر عرضه في المارثون الرمضاني القادم 2025، حيث تم الاتفاق مع الفنانين الذين يستكملون أدوارهم من الأجزاء السابقة، وفي الوقت نفسه يتم اختيار الفنانين الذين سيجسدون الشخصيات الجديدة على الأحداث لاسيما بعدما تم إضافة خطوط درامية جديدة كعادة الأجزاء الجديدة.

جوري بكر أحدث المنضمين لسلسلة "المداح"

تعاقدت الفنانة جوري بكر على تقديم أحد أدوار البطولة في الجزء الخامس من مسلسل "المداح"، حيث تجسد شخصية شيطانة تدخل فى صراعات مع صابر المداح خلال الأحداث، لتكون ثالث المتعاقدين على العمل من الشخصيات الجديدة، بعدما سبقها والتحق بأسرة المسلسل كل من الفنانة غادة عادل والتي تجسد دور شيطانة أيضًا، وقبلها الفنان خالد الصاوي؛ لتجسيد شخصية جن يواجه حمادة هلال.

جدير بالذكر أن "المداح 4 – أسطورة العودة" تم عرضه في موسم دراما رمضان 2024، وهو من بطولة: حمادة هلال، هبة مجدي، فتحي عبد الوهاب، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محمد عز، حمزة العيلي، هلا السعيد، تامر شلتوت، صفاء جلال، وظهر عدد من الفنانين بوصفهم ضيوف شرف منهم: دياب، سهر الصايغ، مي سليم، يسرا اللوزي، أشرف زكي، حنان يوسف، رشدي الشامي، والمسلسل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

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جوري بكر محامية شريرة في "برغم القانون"

عُرض مؤخرًا للفنانة جوري بكر مسلسل "برغم القانون" مع النجمة إيمان العاصي، وقدمت من خلاله دور "سوسن" محامية شريرة، تحاول طوال الوقت تدبير المكائد للفنانة إيمان العاصي.

وقد شارك جوري بكر البطولة كلّ من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، عابد عنانى، بتول الحداد، ريهام محيي الدين، ياسر عزت وعدد آخر من الفنانين. وتأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبدالسلام.

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برغم القانون" دراما اجتماعية، تدور أحداثه حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.

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