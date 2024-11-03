هند عبدالحليم تتعرض لشلل مؤقت في المعدة بسبب حقن التنحيف .. وتنصح جمهورها بالحذر

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية هند عبدالحليم أنها تعرضت لإصابة بشلل مؤقت في المعدة نتيجة تناولها حقن التنحيف، وشاركت نصائح لجمهورها بشأن هذه الحقن عبر حسابها على إنستغرام.



في مقطع فيديو، استعرضت هند معاناتها التي استمرت لمدة 5 أسابيع، والتي أدت إلى احتجازها في المستشفى لتلقي العلاج بعد أن تم تشخيص حالتها. أكدت أنها شعرت بآلام شديدة خلال هذه الفترة، مما جعلها تدرك خطورة هذه الحقن.

وجهت هند نصيحة لكل من يفكر في إستخدام حقن التنحيف بضرورة إستشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة قبل البدء بها، مشددة على أن هذه الحقن تقلل الشهية وتزيد الشعور بالشبع، لكنها قد تسبب مضاعفات صحية خطيرة، إختتمت هند الفيديو بشكر من زاروها ودعوا لها بالشفاء، مطمئنة جمهورها بتحسن حالتها الصحية.

على الرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى فوائد حقن التنحيف، إلا أن استخدامها دون متابعة طبية يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، مثل الغثيان والإسهال، بل وقد تسبب شلل الأمعاء في بعض الحالات.