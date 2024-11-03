ريان رينولدز يرد بسخرية على مارتا ستيوارت بعد إنتقادها له

ميرنا وليد - بيروت - رد النجم الكندي ريان رينولدز بشكل ساخر على تصريحات مارتا ستيوارت، التي إعتبرت أنه ليس شخصًا مضحكًا في الحياة الحقيقية، خلال ظهورها في برنامج ألعاب "بيلت ريووردز".



قالت ستيوارت، 83 عامًا، إن رينولدز، الذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل أفلامه، هو ممثل جيد ويمكنه التصرف بشكل مضحك، لكنه ليس مضحكًا، وأشارت مازحة إلى أنها قد تواجه مشكلة بسبب تصريحها، لأنه جار لها، حيث تقع مزرعتها بالقرب من منزله في بيدفورد، نيويورك.

تعليق رينولدز على تصريحاتها أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب عبر حسابه: "لا أتفق معها، لكنني حاولت مرة واحدة، ووجدتها نشيطة بشكل غير متوقع. لقد أغلقت الفجوة حقًا بعد ميل أو نحو ذلك." وأشاد العديد بأسلوبه اللبق، بما في ذلك زميله هيو جاكمان، الذي علق قائلاً: "أخيرًا فعلها أحدهم" في إشارة إلى رد رينولدز.