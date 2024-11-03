شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائي يختار الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" لافتتاح دورته الـ45 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليًا للكشف عن تفاصيل الدورة الـ45، التى تقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجارى عن اختيار الفيلم الفلسطينى "أحلام عابرة" لافتتاح الدورة الـ45.

وقال الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى نحن سعداء بعرض فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوى وهو عمل سينمائى كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن فى غزة فى افتتاح مهرجان القاهرة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة وهو دور نتمسك به".

وكان مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أعلن مؤخرًا، عن دعمه الكبير للسينما العربية فنيًا وماديًا واتساع دائرة المنافسة بين صناعها، خلال فعاليات دورته الـ45 التى تقام فى الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.

قررت إدارة مهرجان القاهرة هذا العام منح الفرصة لكل الأفلام العربية المشاركة بمختلف المسابقات والأقسام للمنافسة على جوائز آفاق السينما العربية، وتقديم جوائز مالية لأول مرة تشجيعًا لصناعها، تصل قيمتها إلى 25 ألف دولار أمريكى تمنح لخمس فئات هى جائزة أفضل فيلم، وجائزة أفضل مخرج، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزتي تمثيل للنساء والرجال، وذلك دعما من المهرجان العريق لصناع الأفلام العربية الذي يزداد حضورهم وتأثيرهم في مختلف الفعاليات السينمائية حول العالم وحرصه على تشجيع أصواتها المبدعة.