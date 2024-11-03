شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة مريم فخر الدين .. أتقنت 5 لغات ولقبها الجمهور بحسناء الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الأحد ذكرى وفاة الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، والتي تعد حسناء الشاشة بحسب لقبها الجمهور، حيث رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 3 نوفمبر من عام 2014، بعد رحلة عطاء فنى طويلة كانت خلالها واحدة من أجمل نجمات زمن الفن الجميل، وأثرت الشاشة بالعديد من الأعمال الفنية الباقية عبر الأجيال، مريم محمد فخر الدين أطلق عليها عدة ألقاب منها: ملاك السينما، الأميرة إنجي، الحمامة الوديعة، برنسيسة الأحلام، حسناء الشاشة كل هذا بسبب ملامحها الهادئة الآسرة.

مريم فخر الدين ولدت في 8 يناير عام 1933م، بمدينة الفيوم لأب مصري وأم مجرية، واستطاعت أن تتقن 5 لغات، هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والمجرية، وكان جمالها مفتاحاً لدخولها المجال الفني صدفة، عندما ذهبت للتصوير في استديو شهير، وكان عمرها في ذلك الوقت 18عاما.

تعاقد معها المصور عبده نصر والمخرج أحمد بدرخان على التمثيل في أول أفلامها ليلة غرام عام 1951 ثم واصلت مسيرتها السينمائية، وتعتبر صاحبة الرقم القياسي في عدد البطولات، حيث قامت ببطولة عدد كبير جداً من الأفلام لم تحققه نجمة على امتداد تاريخ السينما المصرية، وإلى جانب التمثيل أنتجت أيضا عددا من الأفلام.

غلب على معظم الأدوار التي قدمتها وخاصة في فترة الخمسينيات والستينيات الطابع الرومانسي الحالم، ومن هذه الأفلام: (رد قلبي، الأيدي الناعمة، حكاية حب، ملاك وشيطان).

مع قدوم السبعينيات تنوعت أدوار مريم فخر الدين أكثر فأكثر، وهو ما تجلى في أفلام مثل (يا تحب يا تقب، قشر البندق، النوم في العسل)، في عام 1952 تزوجت من المخرج محمود ذو الفقار وأصبحت قاسما مشتركا في أفلامه.