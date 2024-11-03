تامر حسني يثير حماس الجمهور بحركة استعراضية خطيرة في حفله الأخير - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري تامر حسني فيديو من حفله الأخير، حيث أظهر حركة جريئة تمثلت في الخروج من أسفل المسرح والارتفاع في الهواء أثناء الغناء والعزف.



وأشار تامر حسني عبر حسابه إلى أنه دخل الحفل بطريقة غير تقليدية، قائلاً : " من حفلة نادي هليوبوليس. بجد حفله فوق الروعه شكراً للأعضاء الكرام و ضيوفهم الكرام و كل الشكر لإدارة النادي المحترمه و شكر كبير اوي لعبقري التنظيم في مصر ياسر باشا الحريري الحقيقه أنا عملت دخله أول مره أعملها و بجد أنا مش عارف دخلت كده إزاي و إزاي قلبي طاوعني أعمل الدخله دي لا و بغني و رايق أوي و بشارك الجمهور الغُنا .. بس أنا دايماً بقول الحب اللي بشوفه منكم يستاهل كل المجهود الكبير اللي بعمله عشانكم و أكتر … كل الشكر ليكم حبايب قلبي " .