كريستينا أغيليرا تتحول إلى مصّاصة دماء في “يوم الرعب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أخذت كريستينا أغيليرا يوم “الهالوين” على محمل الجد حتى النهاية، بأكثر من إطلالة بمناسبة الأوقات المخيفة والمرعبة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، شاركت أغيليرا صورة ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً بطبعة جلد النمر. وأكملت مظهرها بمكياج جعلها تبدو كأنها تنزف الدماء من عينيها. وقد تم عمل ذلك بشكل احترافي من جانب لورا أريلانو. وعلى الرغم من أنه كان مظهراً رائعاً لمغنية “Genie in a Bottle”، إلا أنه لم يكن زيّها الأخير لعيد “الهالوين”.

وكشفت أغيليرا عن مظهرها الأخير لهذا العام عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”، فاتضح أنها بذلت قصارى جهدها لصنع أفضل زي دراكولا لبرام ستوكر، ما جعلها تتصدّر عناوين الأخبار .

وأطلّت أغيليرا بفستان من نمط المشدّ (كورسيه) غامق اللون، مشكوف الصدر، مع حمّالتين، ومزوّد بسلاسل معدنية لإضافة مسحة من الرعب، مع تسريحة شعر مرفوع بلفافتين كبيرتين على طريقة “فتيات دراكولا”.

وتجدر الإشارة إلى أن الحديث كثُر عن أغيليرا أخيراً بسبب إطلالاتها، لكنها أعلنت أنها توقفت عن تسلية الناس في تعليقاتهم.

وقالت كريستينا أغيليرا لمجلة Glamour: “لقد بلغت من النضج الآن حداً لم أعد أكترث فيه لرأيك. لن أقبله. يجب أن تكون مسؤوليتك أن تشغل مساحتك. لا أهتم لآراء الآخرين”.