إلسا هوسك تستلهم إطلالة الأميرة ديانا بفستان “الانتقام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لفتت إلسا هوسك الأنظار بتطبيقها إطلالة الأميرة ديانا الشهيرة بـ”فستان الإنتقام”، بمناسبة احتفالها بيوم الهالوين.

وأعادت هوسك إنشاء الفستان الأسود الصغير الذي ارتدته الأميرة ديانا في حفل شهير في معرض سيربنتين بلندن في 29 حزيران (يونيو) 1994. فستان أصلي من كريستينا ستامبوليان، بقصة منخفضة وصدرية مكشوفة الكتفين وتنورة ضيقة غير متماثلة، بالإضافة إلى ذيل شيفون متدفق مثبت على أحد الوركين.

وحاز الفستان لقب “الإنتقام” لأن ليدي ديانا ارتدته في نفس الليلة التي اعترف فيها الأمير تشارلز بعلاقته مع كاميلا باركر بولز.

وللحصول على مظهر ديانا الجمالي، عملت العارضة السويدية مع الثلاثي مصفف الشعر بانوس باباندريانوس، وخبيرة المكياج ليا دارسي، والمصورة آشلي أولاه لتقديم تحية لإطلالة الليدي دي الأيقونية في التسعينيات.

وتم استبدال شعر هوسك الطويل الأشقر البلاتيني بقصّة بيكسي أشقر قصيرة مع جذور داكنة، تشبه بشكل مخيف قصّة ولون شعر الأميرة الراحلة بالضبط، كما قلدت إيقاع مكياج الأميرة ديانا تمامًا، مع أحمر خدود وردي وعيون داكنة.

وكان الاختلاف الرئيسي الوحيد في أطراف أصابعها، إذ بينما قرّنت الأميرة ديانا فستانها الانتقامي مع مانيكير أحمر كئيب، اختارت هوسك بدلاً من ذلك طلاء أظافر أصفر الزبدة.

وبخلاف ذلك، بدت إلسا هوسك وكأنها خرجت مباشرة من عام 1994، كان زي الهالوين الخاص بها دقيقًا للغاية.