ميرنا وليد - بيروت - بسبب الظروف الراهنة والقصـ ف على المواقع الأثرية إتصلنا بالدكتورة مها الخليل شلبي، رئيسة اللجنة الدولية للحفاظ على صور، وسفيرة النوايا الحسنة لدى اليونيسكو، وحدثتنا في هذا اللقاء عن تاريخ صور والآثارات المحاطة بميدان سباق الخيل، وقوس النصر، وجميع الآثارات الموجودة تحت البيوت المسكونة، كما أنها سعت منذ سنوات طويلة لإدراج صور على لائحة الآثار العالمية، إضافة إلى المحافظة على الآثارات، وحدثتنا عن إعادة تمثيل مقطع من فيلم " Ben-Hur " بميدان السباق الأثري.
يذكر، بأن هذا الفيلم العالمي تم تصويره في هذا المكان الأثري عام 1959.
كما توصلت شلبي عبر الأوراق الرسمية إلى أن تصبح صور مدينة السلام الأولى في العالم، كما رفعت كتاب إلى اليونيسكو، والوثائق الرسمية للمعنيين والمسؤولين لحماية هذه المدينة التاريخية العظيمة.
تابعوا هذا الحديث مع الدكتورة مها الخليل شلبي، عبر موقعنا.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص - مها الخليل : " سعيت لتصنيف صور مدينة السلام الأولى .. والإسـ رائيلون أخذوا آثاراً من قانا ولم يصرحوا عنها " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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