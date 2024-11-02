بيونسيه تطل عـ ارية الصدر في أحدث أزياء الهالوين المثيرة

ميرنا وليد - بيروت - ظهرت النجمة العالمية بيونسيه عارية الصدر أثناء تكريم الثنائي الشهير برينس وأبولونيا في أحدث أزياء الهالوين.

انتقلت النجمة البالغة من العمر 43 عاماً إلى صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي يوم الجمعة بإطلالتها الثانية، بعد أن ارتدت سابقاً زي بيتي ديفيس.

أثناء لعب دور أبولونيا، ارتدت صانعة الأغاني المنفردة صدرية من الدانتيل الأسود تحت سترة رسمية مفتوحة، قبل خلعها وعدم ارتداء أي شيء سوى قفازات أرجوانية معدنية.

وفي الوقت نفسه، تتكون نسختها من معطف أرجواني مع قميص أبيض مكشكش، وملابس داخلية من الدانتيل الأسود، وغيتار أرجواني مطابق.

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