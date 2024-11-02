بعد عشرون عاماً على رحيله .. أحلام تستذكر الشيخ زايد آل نهيان بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - إستذكرت الفنانة الإماراتية أحلام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بعد عشرون عاماً على رحيله، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
ونشرت أحلام صورة للشيخ زايد، وعلقت قائلة :"2 نوفمبر، تشرين الثاني 2004، عشرون عاماً على وفاة الشيخ زايد، رحم الله رجلاً كان لشعبه أباً قبل أن يكون قائداً، اللهُم إنه أكرمنا في الأرض فأكرمه بالفردوس الأعلى".
متابعو أحلام إنهالوا بالتعليقات، وجاء فيها :"عشرين عام وباقيه دوم ذكراه ذكرى تجدد سيرة إنسان قايد مرحوم ياشيخٍ عظيمه مزاياه ذكرى وفاة الغالي الشيخ زايد"،"الله يرحمه ويغفرله ويجعل في عليين"، وغيرها.
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