شقيقة أصالة مصابة باضطراب حاد

ميرنا وليد - بيروت - كشف أنس نصري شقيق الفنانة المصرية أصالة، عن معاناة شقيقته ريم نصري من اضطراب نفسي.

ونشر انس عبر حسابه الرسمي على احدى مواقع التواصل الاجتماعي منشور، ثم قام بحذفه.

ونشر انس صورة لشقيقته ريم برفقة والدته، وأرفقها بتعليق كتب فيه: " اكتشفت أن مصدر الألم أن تلك الرقيقة الجميلة المتمردة تعاني من اضطراب الشخصية الحدية وهو اضطراب يجعل من الصعب على الشخص السيطرة على مشاعره وعلاقاته، كانت هذه المعرفة صادمة لي لكنها كانت تفسر كثيرا من تصرفاتها. أحب عائلتي وأتمنى لها تجاوز هذا الألم الذي يحاصرها، ورغم أن الطريق صعب سأظل أتمسك بالأمل".

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