برومو “الهوى سلطان” يكشف قصة حب تجمع منة شلبي وأحمد داوود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الجهة المنتجة البرومو الدعائي لفيلم “الهوى سلطان” عبر إنستغرام، كاشفة عن قصة حب تجمع بين منة شلبي وأحمد داوود. العمل يضم نخبة من النجوم، أبرزهم سوسن بدر في دور والدة البطلة، وجيهان الشماشرجي في دور صديقتها، التي تساعدها على تغيير أسلوبها في الملابس لمواكبة الموضة.

وقد لاقى البرومو تفاعلًا كبيرًا من رواد السوشيال ميديا، الذين أبدوا حماسهم لمشاهدة الفيلم في دور العرض، خاصة مع تميزه في إطار الأفلام الرومانسية.

الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان “أنا من غيرك”، بصوت بهاء سلطان ومن كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، أُخرج الكليب بواسطة هبة يسري.

تفاصيل الفيلم

من المنتظر عرض فيلم “الهوى سلطان” يوم 6 نوفمبر، ويشارك في بطولته منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، وسوسن بدر.