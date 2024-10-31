أنباء متضاربة حول الحالة الصحية لـ محمد منير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تضاربت الأخبار أمس الأربعاء حول صحة الفنان محمد منير بعد انتشار أحاديث عن إصابته بغيبوبة ودخوله العناية المركزة، ليكذّب بعدها الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين هذه الأخبار، مؤكداً أن منير أُصيب بوعكة صحية بسيطة دخل على أثرها المستشفى لإجراء فحوصات طبية عادية، وليس حقيقياً أنه أُصيب بغيبوبة أو دخل قسم العناية المركزة.

وفي تعليق على اختلاف الأخبار حول حالة “الكينغ” الصحية، قالت أسرة الفنان الكبير في تصريحات نقلها موقع “القاهرة 24″، إن الفنان بخير، وسيستعيد قريباً نشاطه بعد تعرضه لإجهاد بدني الأيام الماضية خلال تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، الى جانب حرصه على المشاركة في احتفالات أكتوبر، وهو ما استوجب دخوله المستشفى قبل يومين بإرادته لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان على صحته.

ووفق تأكيد أسرة النجم محمد منير، فهو الآن بخير ومحاط بأفراد عائلته، ويخضع لرقابة الأطباء في المستشفى الذي أجرى فيه الفحوصات الطبية قبل يومين، وأكدت أسرة منير أنه سيغادر المستشفى الى منزله خلال أيام، وسيواصل نشاطه الفني.

وكانت أخبار قد انتشرت عن نقل محمد منير فجر أمس (الأربعاء)، إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، بعد تدهور حالته الصحية بصورة مفاجئة.

يُذكر أن آخر ظهور لمحمد منير كان في احتفالية “اتحاد القبائل” بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، حيث وجّه إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي شكراً خاصاً، قائلاً: “بشكر كل اللي شاركوا اليوم في هذه الاحتفالية، وشكراً للفنان محمد منير على إصراره على التواجد بيننا اليوم، وربنا يدّيله الصحة”.