فنان شهير يكشف تعاونه للمرّة الثالثة مع منى زكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على هامش حضوره العرض الخاص لفيلم “الفستان الأبيض” الذي يُقدّم للمرة الأولى ضمن فعاليات “مهرجان الجونة السينمائي الدولي”، كشف الفنان محمد فراج في تصريحات صحفية عن تعاونه للمرة الثالثة مع النجمة منى زكي في فيلم “الست”، والذي يجسّد السيرة الذاتية لـ”كوكب الشرق” أم كلثوم.

وقال فراج: “أتعاون للمرة الثالثة مع النجمة منى زكي في فيلم “الست”، وما زلنا نصور العمل ونبذل فيه مجهوداً كبيراً”.

وعن دوره في الفيلم، قال فراج: “أجسّد في الفيلم دور الشاعر أحمد رامي، وأنا متحمّس كثيراً لهذا الدور لأنه جديد عليَّ ولم يسبق لي تقديمه”.

يُذكر أن محمد فراج يشارك في موسم رمضان المقبل 2025، من خلال مسلسل “منتهي الصلاحية”، وتشاركه في البطولة الفنانة هنا شيحة، وهو من إخراج تامر نادي.

فيلم “الست” هو بطولة: منى زكي، عمرو سعد، محمد فراج، أحمد داود، تامر نبيل، سيد رجب، أحمد خالد صالح، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: نيللي كريم وأحمد حلمي، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

الجدير بالذكر أن محمد فراج شارك منى زكي في بطولة مسلسل “لعبة نيوتن” الذي عُرض في موسم رمضان 2021، كما شاركها في فيلم “رحلة 404” الذي عُرض بداية العام الجاري 2024.