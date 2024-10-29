محمد منير يعلّق على صورته مع محمد رمضان: مفاجأة غنائية قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان الكبير محمد منير كواليس الصورة التي نشرها الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” وأعلن من خلالها عن تعاونهما في عمل فني جديد، وأثار الحيرة حول ما إذا كان العمل دويتو غنائياً مشتركاً بينهما أم أن منير سوف يقدّم أغنية التتر في مسلسل رمضان الجديد.

وكشف منير الستارة عن العمل الذي سيجمعه برمضان قائلاً: “بالفعل هقدّم أغنية مع محمد رمضان جديدة هتكون مفاجأة للجمهور، فضلاً عن أن محمد رمضان فنان موهوب ورائع، والأغنية بدأنا التحضير ليها حالياً، وهتكون من كلمات أمير طعيمة وألحان الرائع محمد رحيم”.

الجدير بالذكر أن محمد منير حقق أخيراً نجاحاً كبيراً من خلال مشاركته في “مهرجان العلمين”، والذي رفع شعار “كامل العدد”، كما شارك في احتفالية “اتحاد القبائل” بمناسبة انتصارات أكتوبر، حيث قدّم أغنية مع النجمة أنغام، وقد شارك في الاحتفالية أيضاً عدد كبير من النجوم، بينهم: حكيم، محمد فؤاد، حميد الشاعري، هشام عباس…، أما محمد رمضان فكان آخر أعماله الغنائية أغنية “دوّشة” التي أصدرها في 10 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.