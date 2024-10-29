محمد عبده يفاجئ جمهوره: أغنية عاطفية جديدة بعد رحلة العلاج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غيابه لفترة عن الأعمال الفنية بسبب علاجه خارج البلاد، فاجأة النجم محمد عبده محبيه، بالإعلان عن استعداده لطرح أغنية عاطفية جديدة هي الأولى له بعد إعلان إصابته بمرض السرطان.

وأعلن “فنان العرب” عن هذا الخبر السعيد لجمهوره في تدوينة عبر حسابه الرسمي في “إكس”، وكتب “ما شاهدته ولمسته في قطار الحرمين إعجاز وإنجاز تعدى مستوى قطارات العالم خدمات أرضيه وداخلية وكرم يليق بالمضيف. كنت وعائلتي في غمرة من الحفاوة والمحبه من جميع العاملين طوال الرحلة. حقنا اليوم أن نفتخر بأن لدينا قطارات سعودية. انتظروا مني أغنية عاطفية في القريب العاجل (المدينه)”.

اكتفى النجم السعودي بهذه الجملة دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى خاصة بالأغنية لتشويق جمهورها في السعودية وفي العالم العربي، لتكون هذه الأغنية هي الأولى منذ الكشف عن إصابته بسرطان البروستات، في أيار (مايو) الماضي، وبدء رحلة العلاج في ألمانيا.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع إعلان محمد عبده عن أغنية جديدة، وانهالت عليه التعليقات التي تمنت أن يشفى نهائياً من المرض ويستعيد عافيته وصحته في أسرع وقت.