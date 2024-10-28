توم هولاند يكشف عن موعد إصدار الجزء الرابع من “سبايدرمان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يترقب عشاق أفلام الخيال والمغامرات عودة البطل الخارق “سبايدرمان” في جزء رابع من سلسلة الأفلام الشهيرة. حيث أعلن الممثل توم هولاند، بطل الأجزاء السابقة، أن العمل على الفيلم الجديد سيبدأ في منتصف عام 2025، بينما سيتم طرحه عالميًا في 24 يوليو 2026. جاء هذا التصريح خلال ظهوره في برنامج “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”، وأكد هولاند أن الفيلم من إنتاج Columbia Pictures وإخراج ديستين دانييل كريتون.

كما صرح هولاند في مقابلة أخرى على “Rich Roll Podcast” أنه قرأ مسودة السيناريو، مشيرًا إلى أن الكتاب يبذلون جهدًا كبيرًا لإنجاز النص بالشكل الأمثل، إذ قال: “السيناريو يحتاج إلى عمل، لكن الكتاب يقومون بعمل رائع”.

وكان آخر إصدار في سلسلة سبايدرمان “Spider-Man: No Way Home” قد حقق نجاحًا واسعًا منذ إطلاقه عام 2021، حيث لعب هولاند دور “بيتر باركر” بجانب النجوم زندايا، جايكوب باتالون، وبيندكت كامبرباتش، بإخراج جون واتس. وتستكمل القصة من حيث انتهى الجزء السابق، حيث يتناول الصراع مع الشرير “ميستيريو” بعد انكشاف هوية “سبايدرمان” للعالم، ومواجهته لأعداء من عوالم موازية بمساعدة دكتور “سترينغ”.

سيعيد هولاند تقديم شخصية “بيتر باركر” في هذا الجزء المنتظر، في رحلة تستمر مع عشاق البطل الخارق الذين ينتظرون بحماس كبير عودته إلى الشاشة الكبيرة.