ليام باين كان يخطط لخطوة كبيرة قبل وفاته.. هذا ما كشفته حبيبته!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور أسبوع على وفاة الفنان العالمي ليام باين عن عمر 31 عامًا إثر حادث سقوط مأساوي من شرفة في الأرجنتين، نشرت حبيبته كايت كاسيدي رسالة مؤثرة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت فيها عن تفاصيل خططهما المستقبلية التي لم تتحقق.

تضمن المنشور رسائل وذكريات شخصية، حيث شاركت كايت ملاحظة كتبها ليام، تنبأ فيها بأنه سيطلب يدها للزواج خلال عام. وكتبت كايت في رسالتها: “قبل أسابيع قليلة، جلسنا نحلم بحياتنا المستقبلية، واحتفظت بملاحظتك التي تقول إننا سنتزوج خلال عام.”

وأعربت كايت عن شوقها العميق لليام قائلة: “كنت أراك معي إلى الأبد، لكن الآن سأحمل حبك وذكرياتنا في قلبي دائمًا. لقد أصبحت ملاكي الحارس، وسأظل أحبك للأبد”.