لأول مرة لقاء إنجي علاء طليقها يوسف الشريف في مهرجان الجونة.. وهذا تعليقها!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2024 07:21 مساءً - التقت الكاتبة إنجي علاء طليقها الفنان يوسف الشريف، في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، الذي يحضره الشريف لأول مرة، والذي انطلق 24 من أكتوبر الجاري وتمتد فعالياته حتى 1 من نوفمبر المقبل.
وأكملت إنجي علاء: "إحنا عِشرة شغل 15 سنة؛ فطبعاً الشغل متأثرش بالانفصال خالص".
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جدير بالذكر أن النجم يوسف الشريف يشارك للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، حيث يُشارك في ندوة عنوانها الفن والدراما وعلاقتها بمجتمعنا وهل الإنتاج كافٍ في هذه النوعية؟
الندوة يُشارك فيها النجم يوسف الشريف بجانب النجمة نيللي كريم والمخرج كريم الشناوي، كما كان حاضراً في حفل الافتتاح، ويُشارك في العديد من فعالياته، ويُشاهد عدداً من الأفلام المعروضة خلاله أيضاً.
وتابع: "مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزَّة والاحترام المتبادل؛ تقديراً لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا، ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير".
اختتم بيانه كاتباً: "أشهد الله، يا إنجي إني طول فترة زواجنا مشوفتش منك غير كل خير، وربنا يوفقك في اللي جاي. الحمد لله على كل شيء".
فيلم "ديربي الموت" من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج صندوق BIG Time بالشراكة مع الشركة المتحدة، وهيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.
كما يستعد يوسف الشريف، لخوض تجربة درامية جديدة من إخراج حسين المنباوي، ومن تأليف محمد الدباح، على أن يتم الكشف خلال الأيام القادمة عن اسم المسلسل والنجوم المشاركين به.
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إنجي علاء عن يوسف الشريف: عشرة 15 سنة شغلتحدثت الكاتبة إنجي علاء على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، خلال لقائها مع "سينماتك"، عن طليقها الفنان يوسف الشريف، حيث قالت: "قابلت يوسف الشريف في افتتاح مهرجان الجونة، وهو أول مرة يحضر المهرجان، اتكلمنا عن المهرجان وعن المشاريع اللي عندنا".
وأكملت إنجي علاء: "إحنا عِشرة شغل 15 سنة؛ فطبعاً الشغل متأثرش بالانفصال خالص".
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جدير بالذكر أن النجم يوسف الشريف يشارك للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، حيث يُشارك في ندوة عنوانها الفن والدراما وعلاقتها بمجتمعنا وهل الإنتاج كافٍ في هذه النوعية؟
الندوة يُشارك فيها النجم يوسف الشريف بجانب النجمة نيللي كريم والمخرج كريم الشناوي، كما كان حاضراً في حفل الافتتاح، ويُشارك في العديد من فعالياته، ويُشاهد عدداً من الأفلام المعروضة خلاله أيضاً.
https://www.instagram.com/p/DBjFgQMNfEJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DBjFgQMNfEJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DBjFgQMNfEJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
انفصال يوسف الشريف وإنجي علاءيُذكر أن الفنان يوسف الشريف، أعلن انفصاله عن الكاتبة إنجي علاء، في شهر نوفمبر العام الماضي، بعد زواج دام 14 عاماً، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على "إكس": "قدرُ اللهِ وما شاء فعل. يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وإنجي علاء أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا".
وتابع: "مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزَّة والاحترام المتبادل؛ تقديراً لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا، ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير".
اختتم بيانه كاتباً: "أشهد الله، يا إنجي إني طول فترة زواجنا مشوفتش منك غير كل خير، وربنا يوفقك في اللي جاي. الحمد لله على كل شيء".
نشاط فني لـ يوسف الشريف بين السينما والتلفزيونعلى جانب آخر يواصل النجم يوسف الشريف تصوير فيلمه الجديد "ديربي الموت" الذي أعاده مرةً أخرى للمشاركات في السينما بعد غياب 6 سنوات، حيث كانت آخر مشاركاته من خلال فيلم "بني آدم" الذي عُرض عام 2018، وتدور أحداث فيلم "ديربي الموت" بشكل رئيسي في إطار تشويقي حول منافسة رياضية تكتشف خلالها شخصيات متعددة وخيوطاً مظلمة وجرائم غامضة.
فيلم "ديربي الموت" من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج صندوق BIG Time بالشراكة مع الشركة المتحدة، وهيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.
كما يستعد يوسف الشريف، لخوض تجربة درامية جديدة من إخراج حسين المنباوي، ومن تأليف محمد الدباح، على أن يتم الكشف خلال الأيام القادمة عن اسم المسلسل والنجوم المشاركين به.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».