الامارات | موعد مباراة الأهلي والعين.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الكرة العربية مواجهة من العيار الثقيل تجمع العين والأهلي المصري في الدور الثاني من مسابقة كأس إنتركونتيننتال 2024، وهي المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي، بالنظام الجديد للبطولة.

وخاض العين أولى مبارياته في المرحلة الأولى من بطولة كأس إنتركونتيننتال، بعدما التقى في الدور التمهيدي مع أوكلاند سيتي في استاد هزاع بن زايد، في 22 سبتمبر 2024، ونجح في تحقيق الفوز على أوكلاند سيتي 6-2 في افتتاح البطولة، ليضرب بذلك موعداً مع النادي الأهلي المصري في الدور الثاني، على أن تُقام المباراة في استاد القاهرة الدولي.

ويشارك العين في كأس إنتركونتيننتال 2024، بعدما نجح في التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي 2023/2024؛ بينما الأهلي المصري توج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، على حساب الترجي الرياضي التونسي بهدف نظيف، ليضمن المشاركة في كأس القارات للأندية 2024 وكأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة الأهلي ضد العين

تقام مباراة الأهلي والعين الثلاثاء في استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، والثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط الدفاعي: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، حسين الشحات.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

التشكيل المتوقع للعين

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: خالد بطي، خالد الهاشمي، درامان كوماري، فيليبي سالوموني.

خط الوسط: يحيى نادر، ماتياس سيجوفيا، أحمد بارمان.

خط الهجوم: ماتيو سانابريا، لابا كودجو، سفيان رحيمي.