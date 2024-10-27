عاصي الحلاني يغني للبنان "نحن الله معنا"

ميرنا وليد - بيروت - جدد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عبر حسابه الرسمي، تضامنه مع بلده لبنان، الذي يمر بظروف مأساوية جراء الحرب القائمة فيه.



وشارك عاصي الحلاني متابعيه عبر حسابه الرسمي، مقطع فيديو عرض فيه لقطات مختلفة من العاصمة اللبنانية بيروت، ويغني فيه أغنية "نحنا الله معنا".

وأرفق عاصي مقطع الفيديو بتعليق، كتب فيه: "نحنا الله معنا والأرزة بتجمعنا. كلمات نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع طوني سابا، اخراج أحمد المنجد".

وتفاعل المتابعون مع منشور عاصي، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن دعمهم للبنان وتمنوا ان يعم السلام فيه.