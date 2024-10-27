أحمد العوضي يعد بمفاجآت مثيرة في “فهد البطل” لرمضان المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد العوضي عن تفاصيل مسلسله الجديد “فهد البطل” الذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل مؤكداً أنه مشغول حاليًا بالتحضيرات الأولية للمسلسل.

أضاف العوضي في تصريحات صحافية، أنه في حالة من التركيز الشديد حتى يخرج العمل في أفضل صورة، حيث ستكون أحداثه بمثابة مفاجأة للجمهور، موضحاً أنه يحرص أن تكون كل حلقة من حلقات المسلسل بها أحداث مثيرة وجذابة، حتى يحقق العمل النجاح الذي يسعى إليه، لذلك يجتمع صناع المسلسل بشكل مستمر لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالعمل قبل انطلاق تصويره

مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، يارا السكري، لوسي، صفوة، محمود البزاوي، حجاج عبد العظيم، أحمد ماجد، عصام السقا، صفاء الطوخي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

كان العوضي قد شارك في رمضان الماضي بمسلسل “حق عرب” وشارك معه رياض الخولي ووفاء عامر وكارولين عزمي ودينا فؤاد، وعدد من النجوم.