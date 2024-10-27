فيديو – احتفال مفاجئ بعيد ميلاد أمينة خليل في مهرجان الجونة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال إحدى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة فاجأ الفنانون الحاضرون الفنانة أمينة خليل بالاحتفال بعيد ميلادها.

وظهرت أمينة لحظة افعلان عن الاحتفال بعيد ميلادها في حالة من الخجل الشديد والدهشة في نفس الوقت مع فرحة عارمة باللفتة الجميلة من أصدقائها، الذين حرصوا على تبادل الأغاني الخاصة بعيد ميلاد، احتفالًا بها.

كان من أبرز الذين حرصوا على تقديم التهنئة لها كل من: نيللي كريم، محمد فراج، طارق الجنايني، حسين فهمي، بسنت شوقي، ومحمود حميدة، وبشرى، وعمر السعيد، وعدد آخر من الفنانين.

وفي لقاء لها مع برنامج “سينماتيك” ردت إمينة على سؤال حول امنيتها في العام الجديد، قائلة، غنها سوف تتمنى أمنيتها لحظة تقطيع التورتة، رافضة الإفصاح عنها.

كانت أمينة خليل قد أعربت عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، قائلة: “أنا مبسوطة جدًا بفعاليات المهرجان إلى الآن والصبح كنا بنتفرج على ندوة الأستاذ محمود حميدة، وقابلت ناس كتير جدًا، والروح طبعا جميلة جدًا كالعادة”.