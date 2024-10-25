فن ومشاهير

نسليهان أتاغول تشارك جمهورها لحظات من حملها الأول وتكشف جنس مولودها

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحرص الممثلة التركية نسليهان أتاغول على مشاركة لحظات من حملها الأول من زوجها الممثل التركي قادير دوغلو مع جمهورها، خصوصاً بعدما أصبحت الآن في منتصف فترة حملها.

فقد شاركت أتاغول ألبوماً جديداً من الصور مع زوجها، وأخرى مع أشخاص مقرّبين منها، عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، أرفقتها بتعليق: “من الأسبوع الـ 20”.

وظهرت أتاغول في إحدى الصور مع زوجها دوغلو وهما يحملان صوراً لطفلهما بالرنين المغناطيسي.  

وكانت أتاغول كشفت أن جنس مولودها الأول من زوجها قادير هو “ذكر”، في مقابلة لها مع برنامح إيطالي. وشاركت أتاغول صورة لها برفقة زوجها دوغلو عبر خاصيّة الـ “قصص” (Stories) في “إنستغرام”، أرفقتها بقلب أزرق، مشيرة إلى جنس مولودها.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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