وفاة نجم شخصية طرزان الشهيرة “رون إيلي” عن عمر 86 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي عن 86 سنة الممثل الأميركي رون إيلي الذي اشتهر بتأدية شخصية طرزان في مسلسل عُرض في مختلف أنحاء العالم، على ما أعلنت عائلته الأربعاء.

وكتبت ابنته كيرستن إيلي، عبر منصات التواصل الاجتماعي الأربعاء، بعد نحو شهر من وفاته في 29 أيلول/سبتمبر في سانتا باربرا بكاليفورنيا: “لقد خسر العالم أحد أعظم الرجال الذين عرفهم على الإطلاق”.

وكان دور رون إيلي في مسلسل “طرزان” الهوليوودي الذي عُرض في ستينات القرن العشرين، بمثابة نسخة محدثة وأكثر تحضّرا من البطل الذي يختار العودة إلى الغابة التي نشأ فيها.

وعزّز رون إيلي مع صديقه الشمبانزي الصورة الحديثة للشخصية في أذهان الجمهور، بفضل بنيته الجسدية القوية وعضلاته البارزة.

وكان رون إيلي ينفذ بنفسه المشاهد التي تتضمن حركات بهلوانية، مما تسبب له في إصابات خلال التصوير، بينها تعرّضه لعضّة أسد.

وبعد انتهاء موسمين من مسلسل “طرزان”، واصل رون إيلي التمثيل خصوصاً في أعمال تلفزيونية، خلال تسعينات القرن العشرين.

وألّف الممثل أيضاً روايتين بوليسيتين.

لكنّ دور طرزان هو ما حقق له الشهرة الأوسع.

وفي العام 2019، أطلق عناصر الشرطة النار على ابنه كاميرون وأردوه خلال تدخلهم بعد مقتل فاليري لوندين إيلي، زوجة رون إيلي، طعناً.

وقالت الشرطة إنّ كاميرون المتهم بطعن لوندين كان يشكل تهديدا. ورفع الممثل دعوى قضائية لكن القاضي قضى بأنّ تصرّف عناصر الشرطة يندرج في إطار الدفاع عن النفس.

وكتبت كريستن إيلي عبر انستغرام: “كان والدي شخصا يطلق عليه الناس لقب بطل. كان فيه شيء سحري. هكذا عرفه العالم”.