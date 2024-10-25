ميرنا وليد - بيروت - أحدث مشهد من مسلسل "المحتال" ضجة، بعد أن جاء على ذكر إسم الممثلة التركية بيرين سات.

وفي التفاصيل، ظهر الممثل التركي الشهير تشاغلار أرطغرل في أحد المشاهد، وهو ينادي ممثلة تجسد دور ممرضة في العمل بإسم "بيرين سات"، لجعلها تتباهى بنفسها وبجمالها، إذ إنه شبهها بـ بيرين، فتساعده بما يحاول أن ينجزه.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيديو تحت عنوان: "إسم بيرين سات يكادُ لا يغيب عن حوارات المسلسلات التركية".

على صعيد آخر، كان قد أثار تشاغلار أرطغرل جدلاً كبيراً بين الجمهور بسبب زيه باللون الأصفر، مشيرا الى انه طلب ايضا من زملائه ارتداء هذا اللون لكنهم لم يفعلوا.

وقال تشاغلار أرطغرل: "قلت لهم لنرتدي اللون الأصفر، ولكن لم يأخذني أحد على محمل الجد، لو كانت المناسبة لـ باربي لكان الجميع ارتدى اللون وردي".

كانت هذه تفاصيل خبر مشهد في "المحتال" يتحدث عن جمال بيرين سات.. فما علاقتها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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