أبرز لقطات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي .. حضور لأغاني الأفلام وحديث مميز للنجمات السعوديات

بهجة من نوع آخر

لقطة خلف الكواليس

سكرين شوت من استوري حساب خيرية أبو لبن على انستغرام

أغاني الأفلام حاضرة

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يمكنكم قراءة .. ثنائيات خطفت الأنظار على ريد كاربت مهرجان الجونة 2024



فيلم الافتتاح

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أكتوبر 2024 02:55 صباحاً - شهد حفل افتتاح الدورة السابعة منوالذي انطلق أمس الخميس 24 أكتوبر، العديد من المشاهد الخاصة والمميزة لعدد كبير من النجوم الذين تواجدوا في حفل الافتتاح، هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور التالية.فاجأ عدد من النجوم والنجمات الحضور في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، بمشاهد عنوانها هو الفرحة والسعادة، البداية كانت من خلال الفنانة لبلبة والتي قدمت حركات استعراضية أثناء وقوفها على السجادة الحمراء، هذا الأمر تفاعل معه الحضور بالتصفيق بحرارة لها تعبيراً عن فرحتهم بما فعلته.في السياق ذاته كانت هناك أجواء كرنفالية جاءت في كواليس السجادة الحمراء، ولاسيما عقب الفوز الذي حققه النادي الأهلي في نهائي مباراة السوبر المصري أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، حيث عبر عدد من النجوم عن فرحتهم بهذا الفوز وخاصة من محبي وعشاق " المارد الأحمر" من بينهم الفنان محمد فراج الذي لم يستطيع التحكم في مشاعره الفياضة تجاه فريقه المحبب وهو النادي الأهلي ليقرر على الفور التعبير عن فرحته بطريقته الخاصة إذ قرر أن يقوم بالجري في المكان الذي تواجد به مع تقديمه بعض من الحركات السريعة بطريقة لفتت انتباه الحضور .بعيداً عن أجواء الريد كاربت المبهجة، قررت النجمات السعوديات خيرية أبو لبن وإلهام علي ، الجلوس بعيداً عن أجواء الريد كاربت المبهجة وبدأوا يتحدثون فيما بينهم، وتبين من اللقاء مدى سعادتهم وفرحتهم بأجواء مهرجان الجونة، ووثقت خيرية أبو لبن تلك اللحظة من خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية " الاستوري" بحسابها الرسمي على " انستغرام، ووضعت عليه رمروزاً تعبيرية عبارة نجمة صفراء والكلاكيت الخاص بالأعمال السينمائية.ولعل أبرز ما ميز حفل افتتاح هذه الدورة هو الحضور الخاص لعدد من أغاني الأفلام ، قدمها أصوات شبابية وهم محمد الشرنوبي ، ونوران أبو طالب ، وهنا يسري.وضم الميدلي الذي قدمه الثلاثي في حفل افتتاح مهرجان الجونة، أغنيات، "برضاك وتمر حنة وطير بينا يا قلبي واحنا التلاتة، والله ولعب الهوى، والكيمي كا، مسمعتش يا غايب، وقالك ايه، وكابوريا، وبس انت تغني، ولا بنخاف، وأصحاب أنا وأنت ولا؟، والنور مكانه في القلوب، وهي أيه الحياة، ويالي نسيت الغرام، وعلي صوتك بالغنا".

رغم أن فيلم " الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتاً " تم الإعلان عنه في اللحظات الأخيرة لكي يكون فيلم افتتاح الدورة السابعة ، إلا أنه شهد حضور كبير ومكثف سواء لعدد من النجوم والنجمات ومنهم هند صبري وآخرين أو من قبل جمهور ومحبي السينما،

وقدم الفيلم نموذجا للشجاعة ورفض الاستسلام للخوف، ففي عام 1993، في البوسنة والهرسك، أوقفت ميليشيا عسكرية قطار ركاب في أثناء عملية تطهير عرقي. ومن بين 500 راكب، رجل واحد فقط يجسر على التصدي لهم.

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